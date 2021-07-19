現年23歲的鄧月平（Larine）近日夥拍藍帶廚師Andy Dark為香港開電視節目《一秒廚神》任主持，向觀眾傳授入廚秘技。曾奪節目《辣伙頭》冠軍的她廚藝了得，原來4歲在重慶生活時第一次入廚，仲燒柴生火、去雞竇偷蛋煎畀表弟食，認真犀利！Larine自幼獲媽咪培訓做賢妻，但暫時未打算當「煮飯婆」，望努力拼搏做出自己的代表作，「結婚同拍拖係緣份，我唔急，好隨緣。」撰文：黎寶倫 攝影：譚壹致 髮型：Mandy Hui(@Mandybeforu)化妝：Jess yung(@jessyungtiger) 造型：Anthony Tong(@Styledbyanthony__)服裝：Vanessa Tao 場地：The AIR（The ONE）說到正式開發鄧月平的廚藝大門，便是從鄧媽媽創業年代開始，「因為媽咪成日食飯盒，我想佢健康啲，所以小六趁暑假就煮畀佢。」至於廚藝從哪裏學來？她稱冇特別留意烹飪節目，只看黃麗梅的飲食節目，並認為是功多藝熟，加上自幼在家鄉常接觸原食材，故很易吃出餸菜加入的調味料。難道媽咪唔怕你整傷？Larine說：「好細個擔心啲，大個就鼓勵我試多啲唔同嘢，可能媽咪喺餃子、麵店打過工，令我咁鍾意煮嘢食，佢都有教到我啲嘢。」多得鄧媽媽由細培訓，廚藝了得的Larine才Standby做賢妻，「媽咪係好傳統同溫柔嘅女人，佢覺得女仔要知書識禮、入得廚房出得廳堂，好彩佢拉一拉我，因為我偏直率同男仔頭。」不過，事業心重的她直言未Ready嫁人，待事業得到一定認可才考慮結婚或搵男友，而最想拍的是鬼片及校園片。談到兒時洗豬肺的過程，十足「劏人」情節，Larine更打趣道：「如果有導演搵我做殺人角色，我一定好擅長，哈哈！我都幾恨演，因為呢啲角色幾突破以往形象。」又謂恨與影后惠英紅合作，盼從對方身上偷師。