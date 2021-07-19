《聲夢》今晚決賽 炎明熹自認得五成信心

愛爾蘭卻拉馬場前日舉行第一百二十七屆愛爾蘭橡樹大賽，在上月英國橡樹大賽中狂勝對手十六個馬位的Snowfall，被捧成一點二倍一面倒大熱門，結果該駒演出沒有令捧場客失望，在騎師莫雅胯下輕勝八個半馬位，擊敗廄侶「神駒不凡」奏捷，成為史上第十五匹包辦英國和愛爾蘭橡樹大賽的賽駒。 而今仗Snowfall造出的取勝距離，是自一九○五年以來最遠取勝距離，而此駒父系出自「大震撼」，亦成為首匹贏出此賽的日本血統賽駒。 賽後Snowfall已被英國外圍莊家，將其贏出十月法國凱旋門大賽賠率調低成五倍大熱門，不過練馬師岳伯仁表示，Snowfall下仗目標將是下月十九日約克馬場舉行的約克郡橡樹大賽...

2021-07-19