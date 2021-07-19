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《聲夢》今晚決賽 炎明熹自認得五成信心

2021-07-19 列印
■炎明熹與鍾柔美是賽事的大熱門。
■《聲夢傳奇》今晚進行決賽。
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　　《聲夢傳奇》決賽今晚直播，從兩回合賽事中選出總冠軍「傳奇新星」以及「專業評審大獎」，而五強人馬均有機會奪得「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」。五強學員炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）、何晉樂（Rock）與冼靖峰（Archie）昨日在電視城備戰，姚焯菲（Chantel）因病缺席。

　　Gigi直言只得五成信心，但比賽最着重現場狀態，不會再糾結於會否失準之上，又希望「勁敵」Chantel要好好休息。Yumi自言決賽的演出只得六成水準，望盡快找到問題所在，然後好好發揮。



　　導師泳兒與Gin Lee對最後決戰也感到緊張，泳兒笑言與Gin Lee雙雙失業，搞笑稱考慮開班授徒。

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