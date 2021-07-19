吳君如拍《神奇小子》喊到「眼乾症」

吳君如、梁仲恆及蘇樺偉母子昨日出席《媽媽的神奇小子》電影展覽及慈善義賣，君如笑言為此片喊到變「眼乾症」，當導演提議她滴眼藥水時，自己反而笑到喊！談到女兒可有見過她感性的一面，君如笑言現實中鬧女更感性，但目前與女兒的關係似朋友，「如果次次惡過佢會唔聽你講，同埋唔好講三次重複，唔好依依哦哦。」君如笑指今次「威迫」女兒到場買書支持，皆因為傷殘協會籌款，女兒也很樂意，她又透露女兒和侄女有份客串演出，戲中與梁仲恆擦肩而過。她說：「侄女的表演欲大過女兒，個女貪得意感受吓媽媽拍戲，我都有封一百元利是給她。」