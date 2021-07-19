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「早餐界代表」台上講金句　軒仔變阿May與黎明合唱

2021-07-19 列印
■黎明與軒仔齊跳手勢舞，全場氣氛high爆。
■軒仔與黎明在台上妙語如珠。
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　　黎明（Leon）前晚邀得張敬軒做個唱嘉賓，兩位「早餐界代表人物」更在台上大談早餐！軒仔對Leon說：「你唔可以空肚食早餐，而我就食完早餐都空肚！因為屋企請咗個十分優秀嘅家務助理！所以我哋上次食飯嘅時候，我咪食好多，食咗兩份。」Leon感歎說：「有時真係可以練到EQ！」

　　席間，軒仔又自認是Leon忠粉：「我2002年入行，Leon係我遇過、相處過嘅前輩中最體貼嘅人。我一直稱呼佢黎生，但佢叫我嗌佢Leon，我心諗，一嗌Leon，就想叫自己做阿May，我覺得今晚係好夢幻嘅一晚。」軒仔又直認識唱Leon所有歌曲，隨即合唱《我的親愛》，更與全場觀眾齊齊跳手勢舞，氣氛high爆！



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