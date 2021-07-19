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諸葛紫岐一家 浪漫遊水族館兼開餐

2021-07-19 列印
■諸葛紫岐一家四口參觀水族館。
■諸葛紫岐陪大仔Arthur玩機動遊戲。
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　　諸葛紫岐（Marie）在社交網上載與老公薛嘉麟、七歲大仔薛華韜（Arthur）及兩歲細仔薛華舜（Anderson）一家四口到主題樂園遊玩的照片，並寫下：「同海洋生物一起共餐，是今個入夏以來最浪漫的事。」

　　身穿便服的Marie擺甫士時稍露纖腰，又做出多個趣怪表情及心心動作，逗得網民留言稱讚：「點睇都是似家姐多過似媽媽」。Marie表示在水族館內的餐廳用膳，看到數百種珍貴海洋生物在眼前游來游去，感覺相當浪漫和寧靜。



　　Marie又透露Arthur雖然年紀少少，但膽子絕不少，夠膽玩刺激的過山車，並於今個暑假學了攀石、劍擊、游水等，儼如一個小小運動健將！

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