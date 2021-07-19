林家棟有意搵四哥再拍喜劇

林家棟昨日到書展出席講座時透露，小時候懶讀書，記得有次考試很低分，被父親痛打，令他更無心向學，「明明合格都被打，我不服氣就更不想讀書。（之後爸爸打得更厲害？）他們之後都離婚了，阿媽話只要我開心就行，不過長大後都後悔無好好讀書，唯有努力工作。」另外，家棟表示由他監製的新戲《殺出個黃昏》票房及口碑俱佳，他踢爆謝賢（四哥）每次知道成績好，都會問他有沒有換票證，家棟謂有意原班人馬再合作喜劇，但仍在度劇本。