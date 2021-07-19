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逾百粉絲入樂園追MIRROR 姜濤勁隊Churros 歎港女Tea

2021-07-19 列印
食大支嘢 ■「姜son CP」一同拍攝食Churros的場口，為食姜濤仲食咗3、4條，粉絲就笑他食「大支嘢」！
逾百粉絲入樂園追MIRROR 姜濤勁隊Churros 歎港女Tea
偷食證據 ■在玻璃餐廳拍攝期間，可能見經理人花姐不在場，姜濤Cut機後企埋一邊繼續食。
自拍留念 ■難得入主題樂園玩，五子寓工作於娛樂，圍埋開心自拍留念。
濕平買裙 ■（左起）Stanley、Jer和Jeremy又在精品店內拍攝Shopping場面，未知Stanley揸住條裙是否買畀女友呢？
鏡粉殺到 ■過百粉絲聞風趕到主題樂園，並購票入場野生捕獲MIRROR，場面墟冚。
點頭Say Hi ■見到粉絲山長水遠嚟支持，AL和姜濤都有向粉絲點頭打招呼。
化身龍友 ■雖然有得睇冇得玩，但企喺欄杆外的姜濤都有用手機幫AL狂影相，好貼心。
開心舉手 ■今次冇着超厚大褸的「盧汗停」AL獨自玩機動遊戲，仲玩到舉晒手，好開心。
暖男再現 ■雖然Jer一路「食花生」笑Jeremy細膽，但鏡頭外「金Jer暖男」都有幫對方吹頭頂散熱。
被夾上車 ■被Stanley硬捉上過山車的Jeremy驚到乸埋口面，仲出盡吃奶的力撐住唔肯上車，超爆笑！
五子合體 ■五子到傍晚才集合在城堡前拍攝睇匯演場面，未料跳跳吓舞突然落雨，搞到要終止拍攝。
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　　人氣男團MIRROR五位成員姜濤、「教主」Anson Lo（盧瀚霆，AL ）、Jer（柳應廷）、Stanley（邱士縉）及Jeremy（李駿傑）昨日現身主題樂園拍片，吸引逾百「鏡粉」購票入場追星，場面墟冚！席間五子分兩組拍攝，「姜son CP」再度合體，兩人孖住食Churros又歎港女Tea，見經理人花姐（黃慧君）冇嚟監場，出名為食的姜濤趁機大啖狂擦，露出一臉幸福食相！採訪：張詠森、錢文坤

        昨日，MIRROR於清晨時份抵達樂園作準備，本來睡眼惺忪的他們一埋位即展現精靈樣，相當專業。當中姜濤與Anson Lo湊成一組拍攝，令久違的「姜son CP」 再度合體，拍攝期間，見人氣劇《大叔的愛》中飾演「阿牧」的AL買Churros（吉拿棒）和飲品畀姜濤，在場粉絲即笑他拎住「大支嘢」！接過Churros後，姜濤即興奮地大啖狂食，連AL也被其幸福食相吸引到向他索食；最後連同NG，姜濤足足食了3、4條！之後，AL獨自去玩「玩具兵團跳降傘」，站在一旁的姜濤全程舉機拍攝， AL就扮驚詐嬌，兩人互動甜蜜無極限。



Cut機繼續食

　　移師玻璃餐廳取景時，AL又識做地對「核心範圍」外的粉絲「派糖」，令餐廳瞬間變成動物園，大批粉絲隔住玻璃窗一睹偶像風采。接着，他與姜濤在餐聽拍攝歎Afternoon tea的場口，可能見花姐唔喺身邊，鏡頭前已飽擦一頓的姜濤難得冇王管，Cut機後仍企埋一邊繼續食，相當可愛！

落雨終止拍攝

　　至於另邊廂，Stanley就捉細膽的Jeremy去挑戰「灰熊山極速礦車」，後者驚到乸埋口面兼踎低用腳撐住，死唔肯上車， 場面爆笑；冇份玩的Jer就拎住部機，一邊拍住Jeremy「受死」過程，一邊「食住花生」等睇好戲。直至傍晚5時許，五子才合體一起站在城堡前拍攝看匯演，戴上口罩的他們跟着表演起舞，樂在其中，未料大約拍了15分鐘，突然下起傾盆大雨，大會隨即停止拍攝，以免發生危險。
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