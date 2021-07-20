黃智雯最近在《刑偵日記》飾演女拆彈專家「游雁星」（Madam星），要穿着重達80磅的仿真防彈衣演戲是一大挑戰，她為準備角色令身形變fit，開心這轉變會努力keep住；而跟王敏奕各自愛上多重人格的王浩信，反而覺得好浪漫，不過現實生活就絕對不能跟其他女人分享同一個男人。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 服裝：Iris&Ink from The Outnet智雯認為着仿真防爆衣演出是今次最大挑戰，「因為要防爆防子彈又有手套同頭盔，full gear差唔多80幾磅，所以每次都好似上戰場咁樣，要好多工作人員幫手先可以着到件衫。」她更懷疑自己有少少幽閉恐懼症，「戴住頭盔淨番對眼，我係好驚，一遮個面罩我就好緊張，好似呼吸唔到咁樣，真係睇唔到嘢，唔夠30秒我就要攞番開，要慢慢習慣。」為角色健身變fit為了應付角色大量體力，智雯開拍前幾個月開始健身，令身型fit了，「唔可以一個空殼行入個劇，除咗體力之外，令到自己睇出嚟有個角色感覺，要投入到『游雁星』的確係有啲難度，着住防爆衣都保持到靈活性。除咗健身仲有控制飲食，夜晚嗰餐食少啲澱粉質，朝早食多啲蛋白質，就算o依家拍緊劇，冇時間去做健身，都會喺屋企做，疫情關係都養成喺屋企做健身習慣，開工前點都做一個鐘等自己出吓汗，磅數唔係差好遠，着褲最明顯，條腰都有差咗兩三吋，一星期又會有一兩日食齋，最緊要精神，瞓得同食得健康。」講到劇中跟王敏奕同時愛上人格分裂的王浩信，雖然智雯覺得好浪漫，但現實中絕對接受不到，「編劇講時我哋都有質疑，會唔會兩個女仔分享一個軀體，當劇本出咗睇晒劇情各自投入裏面就冇質疑，原來都會好浪漫。（現實接受到？）我諗唔可以，我都做過人格分裂角色，佢哋有唔同性格，唔同特徵喺同一個body，但如果我嘅另一半有呢個人格分裂，我會包容埋佢其他人格，因為都係一個人，有時可能係阿媽、姐姐去take care佢，我接受佢就會包容晒呢啲。（但唔可以包容到同人分享？）我再大方都唔得，除非唔認真對待呢段感情，好想一齊甚至結婚都應該唔可以share。」