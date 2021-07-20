黎明尾場騷暗示與阿Wing已結婚

黎明九場紅館騷前晚圓滿結束，上世紀的緋聞女友李嘉欣也與老公許晉亨前來捧場。黎明在talk騷環節中，提到有說結婚是男人的墳墓時，突然話題一轉，表示要邀請當晚的嘉賓出來，但從升降舞台下去的他又再度將自己升返上來，笑謂黎明請黎明做嘉賓沒問題的，今次一人分飾兩角：「剛剛的黎明講到入棺材，我代他說，他已入了棺材，總之我代他由棺材行返出來，唱首《情緣》送給大家，因為每一個愛都是由緣份和感情做一個起步點的。」其實早於首場，表演嘉賓林海峰已稱呼黎明的女友阿Wing是黎明太太，當時黎明未有否認。前晚又自認入了結婚的墳墓，似暗認已經再婚。