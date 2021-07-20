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劉丹證實孫女冇見楊冪一年

2021-07-20 列印
■劉丹（中）與《愛．回家》演員宣傳奧運。
■林淑敏與許家傑各有支持的奧運項目。
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　　劉丹昨出席《愛．回家之開心速遞》活動宣傳東京奧運，問可會與孫女「小糯米」一同欣賞賽事？丹爺笑言孫女平日最多看完《愛．回家》便會休息，平時都會捧場並認出他，更見到爺爺被欺負會忍不住喊。

　　提到前媳婦楊冪表示受疫情影響，已有一年未見過女兒，丹爺直認事實，但不知道小糯米有否與媽咪視像通話，因她本身有一部電話用；被問到孫女有否說掛住媽咪？劉丹表示：「沒有，但疫情的確很難見面。」



　　林淑敏表示會支持劍擊及柔道等香港隊出戰項目，因今年港隊劍擊項目以第四名入圍，極有機會抱走獎牌，屆時或會與《愛．回家》演員相約化妝間收睇。

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