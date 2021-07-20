大劉分手贈逾20億禮物已斷絕關係 呂麗君現居豪宅業權屬甘比

呂麗君（現名：呂姵霖）近日與健身教練爆緋聞，有關報道誤指呂麗君當年獲劉鑾雄所送價值逾20億元餽贈當中，「包括」市值約4.8億元的山頂白加道31號A獨立屋連花園及私人泳池、中半山雅賓利大廈單位連車位、畢架山峰、禮頓山及擎天半島等物業，以及3架遊艇、市值約4.2億元的英國6層高大宅。據了解，在劉鑾雄於2016年11月15日發出的聲明中，提到分手前送贈呂麗君大量現金、首飾和其他禮物總值逾20億元，雙方斷絕關係，但沒提到送贈任何物業及遊艇給呂麗君。早前有報道指呂麗君（現名：呂姵霖）現居於白加道31號A獨立屋是劉鑾雄餽贈，但據知這間屋其實是劉鑾雄當年仍與呂麗君在一起時，借給呂麗君的父母居住，分手後因遲遲未有搬遷，故呂麗君於2015年以租住方式租用了一年，呂麗君的父母亦在租約屆滿的2016年9月前搬走；該宅曾屬劉鑾雄所有，現屬劉鑾雄的相關人士透過Crown Castle公司持有。獲大劉同意暫住陪子女呂麗君現居住的其實是白建時道12號豪宅，業權屬劉鑾雄的太太甘比（陳凱韻），劉鑾雄同意讓呂麗君暫住，是為了方便呂麗君照顧和陪伴一對兒女所安排的居所。而雅賓利道單位連車位，是劉鑾雄以信託形式送給女兒劉秀盈的禮物，呂麗君只是以託管人身份暫時持有，實際屬兩父女一同擁有。從未送物業遊艇予呂麗君根據2016年的聲明內容，劉鑾雄從沒送過任何物業給呂麗君，至於報道提及的畢架山峰、禮頓山及擎天半島等物業，據知全部與劉鑾雄無關，而有關英國6層高大宅，呂麗君也只是以訪客身份在旅遊期間曾短暫停留過，業權並不屬她。另外，劉鑾雄也從沒送過任何遊艇給呂麗君。令人感到奇怪是，呂麗君否認健身教練是男友及被傳投資失利虧損近20億港元的報道，但從沒澄清過傳媒誤報劉鑾雄向其送贈物業及所居的地址。此外，呂麗君為劉鑾雄誕下的大女劉秀盈去年突然在社交網貼出兒時被父親擁着的照片，單方面高調晒親情，疑有人安排打溫情牌。