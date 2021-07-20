與勁敵姚焯菲鬥到最後一刻 炎明熹奪冠 囊括《聲夢》三大獎

無線昨晚直播《聲夢傳奇》決賽，五強學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）及何晉樂（Rock）最後對決，爭奪《聲夢》三大獎！並由一直大熱姿態的Gigi和Chantel進入最後兩強爭勝，最終Gigi大比數贏得22盞燈，囊括《聲夢》三大獎！無線《聲夢傳奇》昨晚舉行決賽，無線考慮到昨日三號風球惡劣天氣，為免五強學員的粉絲聚集電視城外淋雨支持偶像，賽前臨時決定開放可容納近3百名觀眾的二號錄影廠，讓粉絲可以「隔廠」直擊賽事，觀眾席依照防疫措施分四人一組坐，不少粉絲高舉應援燈牌撐偶像。進入最後五強的《聲夢》學員經過兩個回合，爭奪「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」以及全場總冠軍「傳奇新星」三大獎項。25位專業音樂評審包括蘇永康、王梓軒、Eric Kwok、陳奐仁等為決賽評分，全球觀眾可透過手機投票，直接影響總冠軍得分。綜合評審評分及觀眾投票，Gigi所得分數的百分比達33%，而Chantel所得分數的百分比有25%，二人以最高總評分晉級第二回合。最後兩強以跳舞歌大對決，Gigi揮灑自如唱出《BAD ROMANCE》大比數贏得評審的22盞燈，反之Chantel雖然唱《CHOTTO等等》表現活潑跳脫卻僅得三盞燈。Gigi最終獨攬「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」以及全場總冠軍「傳奇新星」三個獎座。克勤莫文蔚打氣無線副總經理曾志偉與無線董事局主席許濤結伴入場，七位歌手導師Gin Lee（李幸倪）、衛蘭、AGA（江海迦）、周柏豪、JW（王灝兒）、泳兒及林欣彤，帶領五強學員唱出主題曲《做夢時學會飛行》，掀起決賽帷幕。身在內地的主理人「奶爸」李克勤未能到場，他拍片為五強學員打氣，表示請來好友莫文蔚到場為學員打氣，莫文蔚寄語五強學員好好享受舞台並祝他們好運。繼而由Yumi打頭陣跳唱郭富城的《第四晚心情》，先在第一回合獲得17盞燈，然後到Archie出場，他選唱孫燕姿的《我懷念的》以鋼琴自彈自唱頭段，為他帶來19盞燈。大熱Chantel越級挑戰陶喆的《愛很簡單》卻僅得16盞燈；而Rock獻唱陳奕迅快歌《衝口而出》更只得四盞燈。