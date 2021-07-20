與勁敵姚焯菲鬥到最後一刻 炎明熹奪冠 囊括《聲夢》三大獎

無線《聲夢傳奇》昨晚舉行決賽，無線考慮到昨日三號風球惡劣天氣，為免五強學員的粉絲聚集電視城外淋雨支持偶像，賽前臨時決定開放可容納近3百名觀眾的二號錄影廠，讓粉絲可以「隔廠」直擊賽事，觀眾席依照防疫措施分四人一組坐，不少粉絲高舉應援燈牌撐偶像。
進入最後五強的《聲夢》學員經過兩個回合，爭奪「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」以及全場總冠軍「傳奇新星」三大獎項。25位專業音樂評審包括蘇永康、王梓軒、Eric Kwok、陳奐仁等為決賽評分，全球觀眾可透過手機投票，直接影響總冠軍得分。
綜合評審評分及觀眾投票，Gigi所得分數的百分比達33%，而Chantel所得分數的百分比有25%，二人以最高總評分晉級第二回合。最後兩強以跳舞歌大對決，Gigi揮灑自如唱出《BAD ROMANCE》大比數贏得評審的22盞燈，反之Chantel雖然唱《CHOTTO等等》表現活潑跳脫卻僅得三盞燈。Gigi最終獨攬「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」以及全場總冠軍「傳奇新星」三個獎座。
克勤莫文蔚打氣
無線副總經理曾志偉與無線董事局主席許濤結伴入場，七位歌手導師Gin Lee（李幸倪）、衛蘭、AGA（江海迦）、周柏豪、JW（王灝兒）、泳兒及林欣彤，帶領五強學員唱出主題曲《做夢時學會飛行》，掀起決賽帷幕。
身在內地的主理人「奶爸」李克勤未能到場，他拍片為五強學員打氣，表示請來好友莫文蔚到場為學員打氣，莫文蔚寄語五強學員好好享受舞台並祝他們好運。繼而由Yumi打頭陣跳唱郭富城的《第四晚心情》，先在第一回合獲得17盞燈，然後到Archie出場，他選唱孫燕姿的《我懷念的》以鋼琴自彈自唱頭段，為他帶來19盞燈。大熱Chantel越級挑戰陶喆的《愛很簡單》卻僅得16盞燈；而Rock獻唱陳奕迅快歌《衝口而出》更只得四盞燈。