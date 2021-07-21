由亞洲心動娛樂出品、戚其義擔任監製兼執導的網劇《逐流時代》，早前已正式煞科。劇中《全民造星III》的旨呈（鄺旨呈）首次在劇集飾演重要角色，演繹二世祖「Leo」，他坦言今次角色相當乞人憎，差不多每個有關係角色都會打他，這天探班他就要俾黎紀君出拳打，不過這個動作場面都不及咀戲令他壓力更大。撰文：杜淑霞 攝影：梁志明劇中旨呈跟林耀聲和黎紀君等組成樂隊，由於屋企有錢旨呈成為樂隊經濟支柱，「老竇不停畀錢我夾band，佢想我繼承佢一啲嘢，但係我一路好反叛，好玩世不恭，用音樂嚟麻醉自己，不過成日唱歌都唱唔到好渣！」問到同現實是否剛相反？旨呈即停了不敢答，搞到林耀聲和黎紀君齊齊大笑，之後他再搞笑補句，「現實都係廢人一個。」跟戚其義合作好緊張由於旨呈恃住是大水喉，就算勁冧黎紀君一樣對女方不忠兼且出賣對方，這天就是拍攝黎紀君出拳打他發洩戲份。黎紀君說：「我同旨呈之間有啲衝突，我之後同阿聲做情侶，性格都變化好大，開頭好倔好硬同阿聲一齊之後變得好柔，好想依賴對方，係幾得意嘅角色嚟。（佢融化你？）可以咁講。（聲：我曬咁黑咪融化到佢！）哈哈！」三人講到初次跟著名導演戚其義合作，心情特別緊張，阿聲說：「開頭都會好緊張，以為戚導演係好嚴格同好惡嘅人，但其實佢好從容，好知道自己要咩嘅導演。」原來全劇旨呈不止一場戲畀人打，「發覺呢個劇由第一集到最尾嗰集可以數吓我畀人打咗幾多次，今日都唔止一次，我有一次機會打人，但大部份我畀人打，可能太乞人憎。今日都打得甘，今朝我畀人用木棍打，除咗黎紀君、（黃）德斌同林耀聲，基本上同我有關係嘅人都打過我。」不過相對動作戲，旨呈拍被咀戲似乎更加緊張，拍攝前完全不知對象是誰，他更一度以為要咀嘴，「好彩係咀面咋！本身話要咀嘴我有啲尷尬，因為我自己係熒幕真係未試過，都有啲緊張，但後尾導演話錫面啫！」