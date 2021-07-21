Edan Jeremy 貴氣Look拍廣告

MIRROR人氣爆燈，所到之處必定萬人空巷，凡12子代言過用過的產品也即變熱賣品，好似上月姜濤孭過嘅Burberry軍綠色袋及代言過嘅雪櫃均被鏡粉搶購一空，令「鏡仔」成為廣告代言搶手貨，搞到一班「前夫」（鏡粉伴侶稱呼）開Group圍爐叫晒救命！《頭條日報》記者昨日遇到MIRROR成員Edan（呂爵安）及Jeremy（李駿傑）喺灣仔及金鐘拍廣告，賣嘅係入場費最平要1,600萬嘅灣仔新樓盤，各「前夫」們，你哋點算？採訪：梁志明、譚壹致近日MIRROR成員兵分幾路接Job搵銀，昨早Anson Lo（盧瀚霆）由經理人花姐陪同到商台宣傳新歌，而Jer（柳應廷）、 Stanley（邱士縉）和Frankie（陳瑞輝）就到中環出席時裝品牌活動，過百粉絲一早到場為偶像造勢，前兩者更送上蛋糕，為本月29日踏入33歲的Frankie慶生。另外，Edan和Jeremy昨早7時現身星街為新樓盤拍廣告，據悉該樓盤的單位，實用面積由431至913平方呎，售價約1,633萬元至4,414萬元，睇嚟早前有鏡粉指「老公們破產都唔掂」好快應驗！半百粉絲追住影至11時許，兩人移師樓盤轄下附近商場取景，戴上斯文透明框眼鏡及頸巾仔嘅Edan，與一身「吸血殭屍宮廷Look」嘅Jeremy，在商場內拍攝開心Shopping場面，二人鏡頭內外都有講有笑。在20名工作人員及保安護送下，他們乘扶手電梯上落期間，有路過的OL大叫Edan於人氣劇《大叔的愛》角色名「田田」，Edan亦禮貌地向對方揮手Say Hi；其後，兩人在電子產品及家品店內又踩單車又玩燙斗，配合廣告表情多多！食完Lunch，Edan和Jeremy繼續拍攝工作，兩人於一間法國扒房拍撐枱腳戲，下午時間商場愈來愈多人，半百粉絲在餐廳外圍觀；拍了15分鐘兩人才步出餐廳，到中庭的小餐車前拍埋最後一個講嘢Shot，在場「鏡粉」隨即起哄紛紛舉機影相，兩人也識做地向大家揮手、派「心心」。大約逗留了20分鐘，眾人完成工作後便返回餐廳，並從秘密通道離開。