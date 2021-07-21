除罩谷《屍戰》外傳 全智賢自薦扮喪屍

Netflix喪屍題材劇集《屍戰朝鮮》外傳《屍戰朝鮮︰雅信傳》，將於本月23日首播，該劇昨日舉行網上發佈會，主角全智賢、導演金成勳、編劇金銀姬、朴秉恩、金是兒、具教煥和金雷下等均有出席，並一度齊齊除下口罩拍大合照。以低胸裝亮相落力造勢的全智賢表示︰「我在第二季最後出現時，身邊的人都嚇到說『姊姊妳為甚麼在那裏？』看《屍戰》時，我覺得故事背景可以無限擴張，一想到生死草的起源是與我有關，就覺得很興奮，因為我也是金恩熙編劇的Fans！」她和金見面時更自薦道︰「就算是喪屍小角色我都願意演！」金銀姬亦盛讚全智賢在電影《復國者聯盟》中有出色表現！