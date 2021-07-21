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日版《大叔》男主角 田中圭確診新冠停工

2021-07-21 列印
■田中圭主演《大叔的愛》紅爆亞洲！
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　　日劇《大叔的愛》男主角田中圭最近忙拍劇及舞台劇，現年37歲的他昨日透過事務所宣佈確診新冠肺炎，他在周日開始發燒翌日確診，其後留家隔離休養。

　　田中圭最近忙於演出新劇《Night Doctor》，同時要準備下月12日公演的舞台劇，事務所方面表示：「我們想對事件引發的擔憂與不便，向所有同事、合作演員，以及Fans表示真誠歉意。」田中圭原定在明日參與的網上代言活動亦要取消。

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