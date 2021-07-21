阿嬌笑言要向吳亦凡「索償」

前EXO成員吳亦凡連日被內地網紅都美竹爆料揭露疑似性史，指他涉及與多位女子的桃色醜聞，連日成為網民熱話，網上流出疑似有人「女上男下」的激吻短片。爆料後一度失聯的都美竹，昨晨在微博「報平安」。否認一切指控的吳亦凡被多個品牌割席，或於司法程序完成前暫停合作，涉款被指高達10億元人民幣！如醜聞屬實，吳亦凡或面臨天價違約索償！吳亦凡的新聞連日發酵，不少網民和圈中人均有追看「食花生」看熱鬧。鍾欣潼（阿嬌）也在Fans社交群組自爆「吃瓜（看熱鬧）好累」，更直認雙手由事發後便沒離開過電話，加上是用自己數據流量追看新聞，笑言要向吳亦凡「索償」，阿嬌亦感觸道：「娛樂圈對女明星不好，但也是讓我變成更好的人。」圖：網上圖片