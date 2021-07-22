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BTS獲任命總統特使 9月出席聯合國大會

2021-07-22 列印
■BTS獲南韓總統文在寅任命為總統特使。
■BTS曾在聯合國大會上演講。
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　　韓國人氣男團防彈少年團（BTS）近年在國際樂壇成績突出，其歌曲被讚揚經常宣揚正面訊息，近日推出的新曲《Permission to Dance》亦加入了手語，照顧到聾啞人士。昨日青瓦臺發言人公佈BTS獲南韓總統文在寅任命為特使，希望他們在國際上推廣南韓並有助擴大外交範圍。有指BTS將以總統特使身份，於9月出席第75屆聯合國大會，並將參與全球改善環境、貧窮、不公平等各種議題。

　　BTS曾於2017年與聯合國兒童基金會的韓國委員會合辦「Love Myself」計劃，推廣杜絕全球兒童及青少年暴力，更曾於2018年及2020年出席聯合國大會，並進行演講。



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