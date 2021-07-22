劍擊代表首度參加奧運 ﻿佘繕妡以平常心衝擊獎牌﻿

20歲奧運劍擊港隊成員佘繕妡（Kaylin） ，6歲開始接觸這運動，由最初不懂打法，到成為全職運動員代表香港拿下不少獎牌，她坦承已離不開這項運動。今屆東京奧運首度出戰的她，坦言好想衝擊獎牌，但不想給自己太大壓力，會以一向參賽的平常心態去面對，因她認為過程得着重於勝負。撰文：杜淑霞攝影：譚壹致 場地：五糧液大酒家從小男仔頭性格的Kaylin，6歲被媽咪安排下學劍擊，「好搞笑，嗰陣時讀書要揀一個課外活動，唔係我揀係媽咪揀先『你咁男仔頭不如試吓』，我嗰陣時鍾意整啲紙嘅劍同槍，鍾意同啲男仔玩。」最初她對劍擊只是一知半解，轉捩點是12歲時教練建議她由花劍改打重劍，「佢見我亂咁打唔跟住進攻同反攻去打，重劍一拮到就有分，如果同對手同時拮到大家都有分，其實係好似鬥，對手唔好掂到你，但你掂到個對手咁，我好鍾意呢種感覺。」往後Kaylin成績愈來愈好，更以14歲之齡，挑戰亞洲23歲以下錦標賽，「唔記得攞咗第三定第四，加埋其他年齡賽事排名，就開始入咗體院訓練，都好驚，23歲以下即係有啲20、21歲嘅師姐，同埋都冇諗過咁快會入到體院去練習。」Kaylin在16至19歲成為全職運動員，直到去年到美國入讀聖母大學（University of Notre Dame）商科，她直言曾經因太攰想過放棄劍擊，但一次受傷休息幾個月後，反而令她認清不能放手，「我會打唔到先至唔打，除非有啲傷令我冇辦法打到落去。」對於今次首度參加奧運，Kaylin雖然想奪獎，但不會給自己太大壓力，「去到奧運梗係想攞牌，奧運係運動員生涯最Top嘅比賽，係人都想攞獎牌。心情係好緊張，但又好想打比賽，因為已經成年冇打過比賽，除咗喺美國打過美國大賽，冇乜大賽見到其他國家對手，所以好期待。好多人問我有冇信心同目標喺邊，我諗諗吓覺得都係唔好諗太多，諗得太多變咗太緊張唔係咁好，應該用平常心態去面對。點講都好，過程重要過你去贏，打咩比賽都好，如果打得唔好去贏，你都唔會知贏啲乜嘢，過程入面學到多啲嘢，你知邊個訓練模式最適合自己，咩嘢幫到你或者對你冇咁好，過程好重要，係令你成長同埋成熟。」