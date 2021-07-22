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方力申東京採訪日行二萬步

2021-07-22 列印
■小方坦言今次採訪奧運好難忘。
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　　方力申與吳業坤先後飛抵東京為無線直擊奧運實況，小方在社交網上載多條短片並留言：「真是一個非常難得難忘的經歷！」小方表示放下香港工作到日本直擊奧運很值得，否則不會看到奧運場地。小方走訪了網球、競速小輪車、滑板及體操等多個比賽場地，又遇見坤哥和周奕瑋時更即時合照。小方又在社交網透露，自己除了要早起進行採訪外，還孭着重型攝錄機行了兩萬步，收工時更沒有車接送，要與攝製隊徒步返酒店。



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