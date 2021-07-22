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陳欣欣指東奧難免有確診

2021-07-22 列印
陳欣欣指東奧難免有確診
■陳欣欣出席有線奧運開廠拜神儀式。
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　　有線昨日為《2020東京奥運》進行開廠拜神儀式，一眾高層及主持陳欣欣、劉健基等出席，場面熱鬧。談到東京奧運有多名運動員及工作人員染疫。陳欣欣坦言每個地方檢測標準不一樣，當大家統一檢測時就會容易搵到零星個案，她說：「我覺得暫時來講大會的配套已經做得好，只可以盡做，無可能會零確診。」

　　有線寬頻財務總裁的郭子健坦言最關注到日本採訪奧運的員工健康，亦會叮囑他們小心，但相信奧委會密切留意。



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