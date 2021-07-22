港姐泳裝登場 關楓馨遮紋身 大熱陳聖瑜迎戰五大波霸

應屆港姐候選佳麗早前分4組在酒店集訓，經多個環節，大會據佳麗的美貌、智慧及品德質素，首輪淘汰最低分數的4位佳麗。24位佳麗昨日首度以泳裝晤傳媒，眾佳麗身材無所遁形，被視為大熱門的陳聖瑜要迎戰「五大波霸」！應屆港姐競選大會統籌經理何小慧昨日表示，今屆會以真人騷形式進行，曾志偉、樂易玲等據佳麗表現作出淘汰，昨日是佳麗入營第8天，明天舉行畢業禮有第二輪淘汰。陳聖瑜不慎撞瘀肚大會昨日安排24位佳麗穿泳裝亮相，關禮傑的女兒關楓馨昨以厚粉遮掩右身腋下肋骨位置紋身，陳聖瑜右肚位置則有瘀黑。關楓馨受訪時表示：「係細個時紋嘅，冇特別意思，父母都知，冇諗過參選前洗紋身，希望唔會影響參選。（過去很少有紋身的佳麗得獎？）冇諗到咁長遠，做到最好就可以。」問到對自己的身材是否滿意？她表示穿泳衣很緊張，自覺下圍較肥，其他佳麗身形較高。大熱佳麗陳聖瑜和梁凱晴就自覺狀態不錯，陳聖瑜稱前日才知昨日要穿泳衣，故早餐不敢吃太多，自覺四肢較瘦。談到右肚上的瘀印，她說是真人騷戶外活動期間不慎撞瘀。梁凱晴則透露腰圍約23吋，她和陳聖瑜亦羨慕其他身材豐滿的佳麗曲線較靚！余曉蕙滿意22吋腰今屆擁豐滿上圍的佳麗有「五大波霸」陳懿德、馬嘉希、邵初、余曉蕙及余詠童！陳懿德滿意自己身形，參選以來瘦了近4磅，自覺優勝在有線條。馬嘉希則已減14磅，認為是最佳狀態！邵初坦言怕醜，平日鮮有穿泳衣，不覺身材優勝，笑言很後悔不聽媽咪說要多飲奶及早睡。余曉蕙就指佳麗各有各靚，最滿意自己的22吋纖腰。