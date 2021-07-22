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被重提「出櫃」訪問 Anson Lo：不用擔心我

2021-07-22 列印
■Anson Lo昨晚分享新相，稱會繼續努力工作。
■《Variety》介紹港版《大叔》主角Anson Lo和Edan。
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　　MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）近日被重提2016年接受訪問時「出櫃」，與舞蹈導師Ka Lok譜戀曲，Anson Lo當時透露，家人知他們的情侶關係，最後接受他的性取向。Anson Lo昨晚更新社交網，貼新相並留言道：「我沒事，不用擔心我，繼續努力工作，繼續愛你們每一位！」但未有直接回應「出櫃」報道。

　　另外，Anson Lo和Edan（呂爵安）主演的港版《大叔的愛》掀起全城熱話，該劇更衝出亞洲，吸引美國媒體《Variety》娛樂版報道，指該劇掀起熱潮！

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