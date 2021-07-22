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躍登美國時代廣場巨幕 陳凱詠：好似發夢咁！

2021-07-22 列印
■陳凱詠亦鼓勵失意DSE考生：「唔好灰心，咩都有可能！」
■陳凱詠在時代廣場的巨幕中亮相！
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　　陳凱詠（Jace）在5月中推出了首張專輯《Processing》，銷量達白金唱片，更令她衝出國際、在美國時間7月20日起，紐約地標時代廣場上的巨型LED屏幕，出現Jace的照片！她獲悉後，感謝唱片公司和串流平台支持，並高呼「喺咪真？好開心好似發夢咁！完全冇諗過自己可以出現喺紐約街頭嘅熒幕！」唱片公司亦宣佈，Jace的處女騷將於8月20日舉行！

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