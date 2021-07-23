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劉鑾雄70歲生日　乖女劉秀樺鮮花蛋糕賀壽

2021-07-23 列印
■早前大劉往打疫苗，甘比與女兒Josephine（中）陪伴在旁。
■Josephine為父親大劉準備了花及蛋糕，賀大劉70歲生日。
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　　陳凱韻（甘比）與劉鑾雄（大劉）所生的大女劉秀樺（Josephine），現年已經12歲，一向深得父親大劉歡心。大劉已先後送贈四粒稀有藍鑽及粉鑽給寶貝女，市值至少八億元，更以愛女英文名Josephine命名，絕對是爸爸的掌上明珠！

　　早前甘比與Josephine齊齊陪大劉打新型肺炎疫苗，場面溫馨，而在大劉前天的70歲生日，Josephine亦識做地為爸爸準備了蛋糕及鮮花，更寫上「Happy Birthday Dad！」，十分窩心，如此孝順，難怪爹哋錫到燶啦！



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