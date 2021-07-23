myTV Gold 《食腦喪B》搶先睇 何廣沛 搞笑喪屍出籠

新劇《食腦喪B》由何廣沛、江嘉敏、蔣志光、朱智賢、盧宛茵、林凱恩、郭子豪、方紹聰(奶仔)、馬貫東及陳曉華等主演，是一部以喪屍為主題的劇集，並以年輕演員作骨幹，將瘋狂搞笑驚嚇恐怖元素集於一身，絕對是一套活力十足的青春喜劇。myTV Gold用戶今日可收看《食腦喪B》首十集，而myTV SUPER用戶亦可免費收看第一集。何廣沛演理智喪屍何廣沛所飾演的喪屍余陽光（又名喪B）原本是人類，懷疑是工作假期時被蜘蛛咬了一口，感染了喪屍病毒，以食死人的腦維生。他吃了死人的腦，就會得到死者的部份記憶和技能，副作用是不時被死者生前的欲望支配，被迫為他們完成遺願。陽光漸漸透過他人腦袋得以體驗到各種精采人生，從而得到啟發及成長，學會腳踏實地。所以何廣沛所演的喪屍並不是一般無理智、追住人咬的喪屍。喪屍成功追掂女神何廣沛所演的喪屍會與江嘉敏及陳曉華等人類發展一段超乎物種的感情。江嘉敏飾演的紅斑狼瘡患者莫笑春，因患病所致而經常失眠，笑春發現陽光可解決她的失眠問題，開始依賴陽光，兩人由一對歡喜冤家進展成互相利用的關係。而陳曉華則演貪靚愛時尚的KOL梁倩桐，陽光一直視倩桐為女神，因吃掉不同人腦而獲得各種技能，以及在笑春的幫助，成功打動女神芳心。笑春與倩桐份屬好友，關係錯綜複雜，到底陽光會情歸何處？爆笑的食腦兄弟情何廣沛、郭子豪及方紹聰在劇中是好兄弟，三人臭味相投，患難與共，因為陽光變成喪屍後要靠食人腦維生，兩位老友為了解決陽光「吃」的問題為他上刀山落油鍋，過程中爆出連場笑話。戲裏戲外三兄弟老友鬼鬼，更在社交媒體開設「食腦 BrainStorming」頻道拍片惡搞幕前幕後。劇情介紹香港地做人最緊要食腦，但原來做喪屍都要食腦！余陽光(何廣沛飾)，外號喪B，廢青一名，工作假期後回港發現身體有異，找好友德明(郭子豪飾)和華倫(方紹聰飾)幫忙，剛好德明是法醫學徒正處理一具女屍，陽光竟在眾人面前吃掉女屍的腦！好友懷疑陽光是在工作假期時被蜘蛛咬傷，感染了喪屍病毒。一次偶然機會，麻雀館小霸王笑春(江嘉敏飾)遇上陽光，更發現陽光可解決她的失眠問題，兩人由歡喜冤家變成互相利用的關係。另一方面，德明的上司為了治療身患絕症的兒子，偷了陽光的血液來研究喪屍血清。可是喪屍病毒產生異變，更製造出無數喪屍，令到全城恐慌，觸發了一場空前的喪屍災難。