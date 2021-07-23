焦媛親自編寫送給逝世父親的音樂劇《約定香奈兒》，去年因疫情綵排完也被迫停演，終在下月13及14日在屯門大會堂正式公演。焦媛坦言經過一年沉澱對爸爸思念的感受已有所不同，所以不但劇本有所修改，還親自執導及首度負責編舞。疫情下，她又趁機開設個人頻道「Chillchiu」完成另一個夢想。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 場地：FWD House 1881富衛1881公館焦媛10年前曾創作舞台劇《容易受傷的女人》紀念逝世多年的父親，去年再親自編寫音樂劇《約定香奈兒》送給爸爸，她形容是個自虐自療過程，每日寫劇本回憶起爸爸就喊幾次。去年初因疫情被迫停演，現終能搬上舞台，她坦言心情已大不同，整個劇亦有所調整，「基本上係由零嚟過，自己參與部份仲多咗，2020年1月時有導演有編舞，今次我覺得要自己全部做晒，導演外連編舞都係第一次嘗試，劇本同上次都有好多改咗。今次有個藉口畀自己編舞，因為係講緊我同我爸爸之間故事，冇人可以了解，只有自己最了解。自己編舞同有排舞老師真係有唔同，我成日話你唔係讀嗰瓣令到自己仲多可能性，唔識就會純粹感情去表達，反而仲好玩。」這個轉變只因焦媛對父親的看法跟去年已有分別，她上年講到父親會忍不住喊，今次只是眼濕濕，「最大唔同係輕咗啲，我對佢嘅思念，冇舊年咁沉重，以前對佢嘅愛同思念，係一講就會喊，o依家都會嘅，但係個程度轉變咗，以前我唔覺得要將佢安頓喺我心入面一個位置，我好想佢出現返，過咗年幾後，我唔可以死守苦纏住要求佢返嚟，我要將佢放下，放下唔代表忘記佢，要將佢擺喺我心入面，佢有個好特別嘅位置安頓好。」她又笑言對爸爸較偏心，但已有計劃將描述母親的故事拍成短片送給媽媽。以往舞台演出排到密麻麻的焦媛，在疫情下亦有新轉變，更開了個人頻道「Chillchiu」，「當然愈多人睇愈開心，但呢個唔係我最首要目標，真係想實現自己心入面少少夢想，就係拍嘢，但係我會縮到最後，我唔係被訪者，反而會喺鏡頭後面多啲。」