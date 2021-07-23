《2020東京奥運會》將於今晚開幕，TVB（無線）高層曾志偉率鄭裕玲（Do姐）、《聲夢傳奇》15位學員等昨日在直播室舉行拜神儀式，祈求奧運節目工作順利！鄭裕玲（Do姐）、農夫、《聲夢傳奇》學員及TVB副總經理曾志偉等，昨日齊在將軍澳電視城直播室出席拜神儀式，並即場跟身在東京的方力申、吳業坤及周奕瑋連線對話，小方笑言在當地沒時間遊玩和識朋友，趁機向曾志偉申請延期逗留，而坤哥見到偶像姚焯菲（Chantel）即做出心形手勢。Do姐坦言最喜歡看跳水、游泳、田徑及體操等項目，鄭衍峰聞言竟取笑她較喜歡看「少布」的運動，他自己則喜歡看劍擊項目。孔德賢自言在96年李麗珊代表香港奪得滑浪風帆奧運金牌時未出世，C君即笑問：「你做咩咁遲出世？」