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華仔為河南災情感難受

2021-07-23 列印
■華仔呼籲齊支持災民。
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　　劉德華的新歌《奉陪到底》原定在前日上線，但因河南災情，他在社交網上載短片宣佈在華仔天地內的新歌活動暫緩推出。他亦為河南多地災情感難受，希望當地人平安，並呼籲一起為河南加油！

　　而黃子韜則捐出300萬人民幣（下同），楊冪、趙麗穎、章子怡、吳奇隆與劉詩詩、李榮浩和楊丞琳等各捐100萬救災，Angelababy（楊穎）捐50萬，其夫黃曉明就向災區捐贈20萬瓶礦泉水及1萬支消毒物資。



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