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朱晨麗暗喜被當是應屆港姐

2021-07-23 列印
■朱晨麗（左）和負傷的馮盈盈齊出席活動。
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　　朱晨麗和馮盈盈昨以冠軍級港姐師姐身份，聯同應屆候選港姐出席活動。現年33歲的朱朱笑言，暗喜被工作人員誤認是今屆佳麗。眾師妹要上山下海，不懂游泳的朱朱就說幸好不是今屆參選。

　　而早前踢爆腳趾公的盈盈穿拖鞋亮相，尚未完全康復的她說仍行動不便，最麻煩是要由腳趾包到上大腿才安心沖涼！



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