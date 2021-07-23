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楊受成籲援河南災民 方中信響應捐款賑災

2021-07-23 列印
■英皇集團主席楊受成（右）呼籲支援河南災民，蔡卓妍和方中信積極響應。資料圖片
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　　內地河南省近日因特大暴雨災情嚴重，各界紛熱心捐款救災。

　　英皇集團主席楊受成博士及兒子楊政龍帶領旗下眾藝人，率先向河南省慈善總會捐款1435萬元人民幣（下同）支援抗洪救災工作，並呼籲藝人加入，其中楊受成與楊政龍父子共捐1000萬，謝霆鋒、陳偉霆、容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼、李克勤、惠英紅、溫碧霞及周勵淇分別捐5萬至100萬不等，方中信亦積極響應，捐出20萬元人民幣救災。有網民大讚英皇和藝人積極行善，且低調而不張揚。



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