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甄子丹偕妻捐款賑災 關注河南暴雨災情

2021-07-24 列印
■身在德國拍戲的甄子丹與太太捐出100萬元人民幣賑災。
甄子丹偕妻捐款賑災 關注河南暴雨災情
■張栢芝捐出50萬元人民幣援助災民。
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　　甄子丹目前身處德國拍攝荷里活新片《殺神John Wick》第4集，雖然身在外國工作，但他依然關注河南鄭州等地暴雨災情，日前在微博轉載人民日報一篇鄭州水災報道並留言：「心繫河南，加油！」其後更聯同太太汪詩詩合共捐出100萬元人民幣（約港幣120萬）賑災。

　　另外，曾跟子丹合作《最強囍事》的張栢芝，亦捐出50萬元人民幣（約港幣60萬），她的工作室人員亦捐出10萬元人民幣（約港幣12萬）。



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