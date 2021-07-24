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粵劇名伶陳好逑病逝

2021-07-24 列印
■陳好逑昨離世，享年89歲。
■逑姐生前致力推動粵劇發展，貢獻良多。
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　　有「藝術旦后」之稱的粵劇名伶陳好逑昨午因病離世，享年89歲。

　　逑姐自小跟名伶粉菊花學戲，與陳寶珠份屬師姐妹，多年來一直致力推動粵劇發展，貢獻良多。在2010年中，逑姐突染重病須入院做大手術，當時一度令外界擔心她的健康狀況，休養過後於2011年3月演出粵劇《金玉觀世音》，但近年有指她先後患上胰臟癌及腦癌。曾與逑姐一起學戲的羅家英大讚她生前是香港最好的花旦，對上一次見面是一年前，以他所知她是因為癌症離世。



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