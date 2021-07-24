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劉在石接觸確診者須隔離

2021-07-24 列印
■劉在石的檢測結果呈陰性，但仍須停工隔離。
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　　有「國民MC」之稱的劉在石日前錄影tvN頻道的節目《You Quiz on the Block》，因發現當日有一名工作人員確診，兩人曾經有接觸，於是劉在石被列為密切接觸者，現時要接受隔離。有據韓國傳媒指，劉在石已經接受了檢測，結果呈陰性，但仍要停工隔離，至於另一人氣節目《Running Man》，因為播奧運節目本周停播，暫時未受他停工影響。



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