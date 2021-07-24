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TVB動員演藝界 拍片為河南災民打氣

2021-07-24 列印
■曾志偉臨時召開記者會，宣佈拍片安排。
■陳自瑤、陳展鵬和陳煒齊為受災同胞打氣。
■演協會長古天樂與曾志偉開會討論支援災民。 資料圖片
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　　內地河南省多地因連日下暴雨造成多人死傷，水災災情嚴重。無線（TVB）副總經理曾志偉昨日臨時召開記者會，他表示已和香港演藝人協會會長古天樂開會，他們曾考慮在周日在西九舉行賑災籌款，但已有不少團隊及善心人捐錢，而且已水退，故覺得打氣比籌款更重要，決定演藝界齊心為受災同胞拍片打氣，他們諮詢過內地方面也贊成拍片支持。

　　TVB的口號是《風雨同舟 河南加油》，會動員全台藝員錄打氣短片，陳展鵬、陳自瑤、陳煒和黃智賢等已拍畢並配有字幕。曾志偉說所有電視台、唱片公司及經理人公司等，可各自拍攝打氣片段，亦可通知TVB安排拍攝，TVB收集後將於跨平台播放，打氣短片亦會交予內地在不同平台播出，齊為災民打氣！

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