﻿myTV Gold Ani-One 5周年 新番動畫速遞 楊潮凱聲演《鋼鍊》

年度暑假焦點盛事，第22屆香港動漫電玩節正在灣仔會展舉行，myTV SUPER於周六舉辦了「myTV Gold‧Ani-One新番動漫5周年慶典」活動，出席藝員有楊潮凱、陳曉華、江嘉敏、簡淑兒、丁子朗及黃美棋等，他們各出奇謀推介多套動漫包括今季新番《三一萬能俠ARC》、《RE-MAIN》及《月光下的異世界之旅》。楊潮凱更即席初嚐動畫配音，夥拍原聲配音員袁淑珍，聲演《鋼之鍊金術師》場口。各位動漫迷可以到myTV Gold Ani-One點播區觀看多套日本強檔動畫。《三一萬能俠ARC》由永井豪與石川賢創作的《三一萬能俠》機械人動漫，其動畫主題曲以及經典的「三機合體設計」，相信在許多粉絲心中留下深刻的印象。《三一萬能俠》自1974年開始連載，可惜石川老師於06年意外離世，當時仍然連載中的《三一萬能俠ARC》只能斷尾收場。不過熱血機械人回來了，在今個夏天日本推出動畫新作《三一萬能俠ARC》，而新主題曲是由JAM Project所演唱的《Bloodlines～運命血統～》，不知能否勾起你的熱血回憶？《三一萬能俠ARC》是該系列漫畫的最後一部，未完的結局唯有靠動畫去補完，原班OVA人馬製作，相信畫風能夠保持一貫水準。《月光下的異世界之旅》由日本同名人氣小說《月光下的異世界之旅》改編成動畫，聲優方面將由《鬼滅之刃》的花江夏樹及鬼頭明里再度合作擔任配音。而主要製作團隊的部份，將由負責過動畫《FAIRY TAIL 魔導少年》系列等作品的石平信司擔任監督。故事講述男主角深澄真，一個平凡的高中生，因為某種原因以「勇者」之名被召喚到了異世界，但他卻被異世界的女神嫌棄「長得醜」，從而被剝奪了「勇者」的身份，並被流放偏僻荒野。在荒野徘徊中，他遇到了龍和蜘蛛，半獸人與矮人，還有各種各樣的非人族。因為異世界和原來的世界常識並不相通，所以真經常能在魔法與戰鬥中發揮出超乎常人想像的力量，並相識了許多同伴，究竟他會如何在這個世界活下去呢，被神與人所拋棄的男人的異世界改革幻想劇就此揭開序幕！《Re-Main》全新原創動畫《Re-Main》由曾經製作《咒術迴戰》的知名動畫公司MAPPA出品，首次挑戰少見且正規的水球運動動畫。劇情描述男主角「清水湊」曾是初中水球社的明星選手，直到遇到意外事故導致失憶而放棄水球運動。在進入高中以後重新邂逅崇拜他的學弟「岡榮太郎」，以及充滿魅力的水球選手「川窪智奴」，決定再次嘗試接觸打水球運動，究竟湊會如何重拾過去的記憶、重返泳池呢？