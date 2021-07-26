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﻿您最熟悉的廣東話配音

2021-07-26 列印
■myTV Gold《咒術迴戰》配音版
配音楊潮凱及袁淑珍
《鋼之鍊金術師》
配音羅毓儀及林丹鳳
《百變小櫻》
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相信很多動漫迷都愛看配音動畫，myTV Gold Ani-One動漫專區內就有多套配音精選，包括：《咒術迴戰》、《鋼之鍊金術師》、《百變小櫻》、《我的英雄學院》、《機動戰士高達》系列等等。在動漫節5周年慶典活動上，楊潮凱及《鋼鍊》主角愛德華原聲配音員袁淑珍現場聲演一幕，更有羅毓儀及《百變小櫻》聲演基路仔的原聲配音員林丹鳳為《百變小櫻clear咭》中一幕配音，令一眾動漫迷當場興奮尖叫！

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