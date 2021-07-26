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邀出軌福原愛任東奧評述員　富士電視台遭網民炮轟

2021-07-26 列印
■福原愛在出軌後，今日復出為東奧乒乓球賽任評述。
■福原愛與江宏傑達成離婚協議。
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　　日本乒乓球天后福原愛早前被爆跟大學師弟在橫濱約會及在酒店過夜的偷食醜聞後，導致婚變，日前她與台灣乒乓球手江宏傑宣佈已達成離婚協議，將共同撫養一對子女。身在日本的福原愛落實今日復出，為富士電視台擔任乒乓球男女單打及混雙決賽專業評述員！

　　不過此舉即惹來日本民眾一面倒批評，指富士電視台邀請福原愛是為了推高收視率，甚至炮轟電視台根本是認同她的不倫行為。電視台則解釋稱福原愛擁有豐富的國際比賽經驗，絕對能為觀眾帶來深度解說。此外，上周五福原愛於東奧開幕禮時在網上留言表示支持中國及日本隊，但隻字未提台灣，再度引來網民批評。



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