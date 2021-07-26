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C AllStar紅館騷開鑼 On仔釗峰晒肌粉絲狂叫

2021-07-26 列印
■C AllStar首場紅館騷請來林家謙做嘉賓。
■On仔和釗峰負責晒肌，令現場觀眾尖叫。
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　　C AllStar休團後再度合體，在紅館舉行的一連兩場《C AllStar 集合吧演唱會2021》前晚開鑼，King唱到《留下來的人》時搶先落淚。四子首晚請來林家謙任嘉賓合唱《時光倒流一句話》，家謙貫徹怕醜風格以及幽默一面，先笑指跟釗峰細個已「發生關係」，二人是中學師兄弟但未見過面，又指先後與On仔、King以及Jase「搞過音樂」，還趁四子落台換衫時再度搞笑表示：「我有啲驚驚哋，因為第一次一個人喺紅館唱歌，仲要係四面台。」

　　C AllStar演唱了MIRROR的《IGNITED》，隨後又派出On仔和釗峰晒肌，令全場尖叫。他們又安排互「唱」兄弟環節，第一個是「唱」釗峰喜怒形於色，不過性格佛系不會生氣。



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