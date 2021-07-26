Ian慘變「田牧CP」電燈膽 周秀娜嬲MIRROR拍唇膏廣告

周秀娜昨日出席活動，早前她為Edan（呂爵安）擔任MV女主角，MV中出現了她久違的性感，吸引了大批網民熱議，問到日後可會繼續大方將自己的好東西跟大家分享更多？她說：「當然好，我一向大方。」曾與姜濤和Edan合作過的她，被問到是否也鍾意MIRROR？她笑言：「我在社交網的朋友都有看他們及洗版，但我有點嬲，他們連唇膏廣告也有，我們女仔點算！但其實都是一件好事，他們很有正能量。」另外，Edan、Anson Lo（盧瀚霆）及Ian（陳卓賢）前晚舉行網上音樂會。其中AL和Edan再次合體成《大叔的愛》的「田牧CP」，不時在音樂會上打情罵俏，令變成電燈膽的Ian相當尷尬，場面搞笑，Ian更忍唔住問他們是否未能抽離角色。