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陳嘉寶三年抱三 宣佈懷孕五個月

2021-07-26 列印
■陳嘉寶表示生完這胎會暫時封肚。
陳嘉寶三年抱三 宣佈懷孕五個月
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　　陳嘉寶（Anjaylia）昨日在社交網宣佈懷孕五個月，三年抱三，她留言表示一直覺得自己是遲婚、晚生育的人，沒想到22歲就遇到現在的老公黃頌祈，五年後結婚，至今已育有兩女，而細女只得十個月大，想不到現在正懷上第三胎。不過她未有透露BB性別，又表示這次懷孕較之前累，幸得丈夫在身邊支持照顧，至於是否三個就夠數了？她說：「三個小朋友家庭已經好大，我同先生都有自己嘅夢想同事業，要一路行落去，未必有心力再應付小生命，個肚點都要封住先嘞。」



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