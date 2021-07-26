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姜大偉首與兒子合作淪為配角

2021-07-26 列印
■姜大偉、李琳琳及兒子姜卓文一齊出席活動。
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　　姜大偉與太太李琳琳、兒子姜卓文出席《美麗香港人。情。事2021》短片拍攝計劃啟動禮。姜大偉首次與兒子姜卓文合作拍攝短片《離不開的牛雜麵》，片中二人同樣是飾演父子，姜大偉笑言與兒子首次合作他便淪為配角。

　　姜大偉透露拍這套短片是希望兒子表現一下做演員是否及格，在感情分驅使下更給予兒子50分，而姜卓文則說：「我努力已做到一百分，當然仍有很大進步空間，壓力一定有，但壓力可以變成推動力。」已簽了經理人公司的姜卓文表示，主力放在音樂上，正努力創作新歌。



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