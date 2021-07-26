﻿曾掉藤條落街避打 Jer罕提母子情 淺談女友

祖雲達斯球星C朗拿度與球隊的合約將於明夏屆滿，一直有傳此子打算今夏離隊，不過老婦人副主席尼維特周六親證，此子來季會留隊。 祖雲達斯於周六主場與切塞納進行今夏首場熱身賽，斑馬軍團以3:1旗開得勝。今場比賽老婦人不少球星都未有上陣，包括C朗拿度和保羅戴巴拿，賽後老婦人副主席尼維特都有談及二人的去留動向。 下周與戴巴拿洽談續約 C朗與祖雲達斯的合約進入最後一年，有傳他有意今夏他投，不過尼維特明言：「C朗將於周一歸隊，他會留下來與球隊在一起。」至於戴巴拿今場熱身賽因傷只能於場邊觀戰，此子合約同於明夏屆滿，尼維特表示：「總監查路賓尼已經接觸戴巴拿的經理人，預計下周展開談判。」

2021-07-26