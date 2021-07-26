﻿曾掉藤條落街避打 Jer罕提母子情 淺談女友

新歌《砂之器》是阿Jer的「重生三部曲」繼《狂人日記》後第二部曲，跟前曲有一連串關係，「經歷咗《狂人日記》嘅『狂人』破壞同身邊、屋企人所有關係後，點樣去面對番啲關係，你面對啲破壞咗嘅關係，你會有啲咩決定，我自己嘅choose就係想講『對唔住』，同埋希望對方原諒我，就算係上一世『狂人』同佢嘅屋企人，延續或者轉世去到今世媽媽同個仔呢個關係，你點樣去面對佢，所有嘢好似追看性嘅電影。」
《砂之器》MV中，阿Jer同媽媽關係極差，阿Jer坦承現實跟角色相差甚遠，但也有過叛逆時，「我又未去好似MV咁離家出走咁大鑊，細個有反叛俾媽咪打過，好似係我同家姐鬧交，佢用藤條打我哋，我同家姐之後將支藤條掉咗落街，哈哈！我諗嗰時十歲八歲（掉咗等媽咪打唔到你？）係呀！哈哈！（同MV收埋媽咪包煙有異曲同工之妙）係嘅，但係又唔會好似MV咁，我聽返嚟好多朋友會好似MV咁。（你性格唔係呢種人）都係！變相俾我睇到另一個世界。」他坦言演繹時有一定難度，「尤其係感情戲有起跌，最尾仲要喊喎！唔係咁容易。但喺現場一聽呢首歌就莫明其妙好有感受，好容易代入喊得出，同埋故事簡單易明，我係諗住自己媽咪，亦都希望提醒住自己要更加珍惜屋企人囉！尤其自己好忙好少返屋企，返屋企佢哋都瞓咗，早出晚歸好少見到佢哋個樣，嘩！你見到佢哋轉變嗰吓感受好大，好似首歌咁『望母親突然白了首』係最touching。」
入行首年壓力大
家人一直好支持阿Jer追夢，他第一時間將作品畀柳媽媽睇，「佢都多感受，因為呢首歌除咗講母子關係，係由十月懷胎講起，對於每個媽媽嚟講，十月懷胎係畢生難忘嘅事，我諗呢個MV令佢諗番起佗BB湊大到我o依家廿歲嘅過程，佢都覺得窩心。（媽咪有眼濕濕？）佢成日都眼濕濕，例如佢見到我工作到o依家，或者見到我喺台上攞獎，佢都好容易感動到喊嘅。（攞金獎時？）佢有㗎！屋企人講，佢應該係感動到滴咗幾滴眼淚嗰啲，又未至於激動地喊。（睇見媽咪咁會感動？）都係一個力量去畀自己行落去，屋企人對自己認同，佢哋不嬲都好support，如果有再多啲認同，我會更加有信心去做多啲自己想做嘅嘢。」
講到爭取時間頻頻同女朋友Kelly shopping，阿Jer坦言有壓力，「都有少少嘅，哈哈！但係冇得避免，作為公眾人物，自己言行留意吓囉！」對於「暖男」行為，陪女友又細心幫手攞嘢，阿Jer覺得有需要，「我覺得身邊嘅人都要抽時間陪，除咗所講女朋友，我覺得對屋企人都要擺時間，始終係一段關係嚟，關係要用時間或者用一啲行動去維繫囉！（咁忙點分配？）盡力囉！冇時間都要攝時間出嚟，如果冇時間去維繫，嗰段關係就會冇咗。」
重情的阿Jer對兄弟亦一樣好，《調教你MIRROR》曾爆喊講過為Anson Kong未能奪新人獎耿耿於懷，甚至寧願自己冇獎，他坦承節目後大家感情更好，「我本身係好care身邊人感受，都希望大家除咗工作合作，相處係好開心，大家唔好有條刺喺中間，呢個節目對我、對其他人幫助好大，將呢條刺掹走咗，完咗節目大家都好開心、融洽好多，好直接咁講嘢，男仔係爽快啲同埋容易唔記得啲嘢多啲。」他又透露入行以來第一年最大壓力，「第一年加入MIRROR，完全係做一啲唔係自己想做嘅嘢，我係想做歌手㗎！第一年唱嘅機會又唔係好多，淨係唱到團歌，又要跳舞，跳舞自己又唔叻啦！所以有好多壓力，又要見住姜濤同Ian單飛，見住佢哋會諗『點解人哋做自己想做嘅嘢，我唔可以有自己嘅嘢想做』會有呢啲感受，呢啲都係過程同經歷嚟，如果冇當時嘅我，唔會有o依家嘅我。」
撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 造型：PIPA Creative
髮型：Man [email protected] Private I Salon
化妝：Giann [email protected] Chan Makeup Centre
服裝：Celine、Giuseppe Zanotti