亞姐泳裝面試湧現騎呢佳麗 18歲甘穎怡撼46歲胡春梅

《亞洲小姐競選2021》昨日在亞視大埔總台舉行泳裝面試，名單上有42位參賽者，但最終只有24人亮相，佳麗質素十分騎呢，當中不乏驚嚇度頗高的參賽者。由於不限參賽者年齡，所以出現極大的年齡差距，當中③甘穎怡年僅18歲，與最年長的46歲參賽者 胡春梅相距28年。佳麗亦不乏有紋身，當中 馬嘉韻共有9個紋身，但不擔心影響選情，笑言今屆港姐佳麗都有紋身，對方選擇以遮瑕膏掩蓋被網民指多此一舉，她又稱MIRROR成員有紋身也不影響工作。對於額頭反光，她稱不懂化妝只搽了防曬，素顏參賽反而更有信心。⑨姚琰欣、⑫郭紀君、㊴陳琳琳與 吳穎衡同屬豐滿型，姚琰欣自言在眾多豐滿組中仍屬細碼，因為減肥由36E減至現時身型，但被朋友指她瘦了兩個碼而且上圍縮水，希望可以提升Cup數。現職KOL的她早前有參與《全民造星IV》，但沒有入圍，希望繼續吸取經驗而參與亞姐。