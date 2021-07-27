  • 2021年7月27日 星期二
  • 30º
  • 85%
熱門： 張家朗林大輝東京奧運陳自瑤疫苗

日報新聞 > 娛樂

《聲夢》學員下月旺角騷580元起門票明早開售

2021-07-27 列印
■TVB下月舉行《聲．夢飛行》演唱會，門票明早網上發售。
■曾志偉和蘇永康齊撐善舉。
■曾志偉等進行切燒豬儀式。
Previous Next

　　TVB（無線）昨日宣佈為《聲夢傳奇》15位學員，於8月14及15日一連兩天在旺角麥花臣場館舉行《聲．夢飛行 First Live On Stage》演唱會，學員屆時將會把所學及練習成果，聯同多位導師在舞台上與觀眾分享，門票則分別為580元及780元，並於明日（7月28日）早上10時起於Cityline網上公開發售。

　　另外，TVB高層曾志偉昨與導演陳德森等，齊出席安老院舍裝修動工儀式，並表示籌辦該院舍乃慈善性質。當被問到TVB是否重辦《明星水運會》迎戰ViuTV以人氣男團MIRROR和ERROR掛帥的水着節目，曾志偉稱昨日做慈善事宜不適合「講打講殺」；同撐善舉的蘇永康則透露，以兒子名字捐助安老院經費。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd