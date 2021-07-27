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ERROR首登紅館攞正牌「自肥」　On仔代King受罰硬食「死亡行星」

2021-07-27 列印
■ERROR首登紅館，任C AllStar演唱會嘉賓。
■On仔捱義氣，代隊友硬食死亡行星。
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　　《C AllStar集合吧演唱會2021》前晚在紅館圓滿落幕，ERROR擔任嘉賓兼首次登上紅館，更「自肥」地呼籲觀眾追蹤他們的社交網，又與主人家快問快答，指明輸家有獎，當阿Dee問Jase（何建曦）：「我們明年3月有甚麼節目？」Jase秒答：「開演唱會！」全場即歡呼，疑漏口風開騷的阿Dee尷尬說：「我自己都不知，不知你是否答錯！」

　　保錡再問釗峰：「我最鍾意食咩？」全場抵死大叫「食女！」193笑言：「他出名食素！食『沙律』（保錡女友）！」最終C AllStar全答錯，獲禮物「死亡行星」，ERROR選King受罰，On仔開口：「我幫兄弟頂！因為我有腹肌！」最終絲毫無損。



　　當C AllStar落台換衫，阿Dee提議自肥，四人即扮跟觀眾握手走勻全場！演唱會後接受訪問時，On仔自認是ERROR元祖級粉絲，他們也想一起合作拍節目，交換隊友。

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