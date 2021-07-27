三子拍廣告玩疊羅漢 阿Dee投訴遭Lokman攻擊要害

MIRROR成員Lokman、Stanley及ERROR成員阿Dee（何啟華）最近又合作拍譚仔廣告，三人在廣告中化身雜技團玩疊羅漢，過程笑料百出！廣告中阿Dee要一邊跳舞一邊撈米線，左扭右扭的，他笑說：「我跳舞太厲害，這些根本難不到我！」之後Lokman和Stanley換上夏威夷衫上陣，但阿Dee竟然換錯紫色草裙，連工作人員也怕他真空走光，笑爆全場。同時，有人提議三子像雜技團般一邊玩疊羅漢，一邊轉碗，Stanley笑說：「我們現在這樣撈法，夠創新吧！」不過坐在最底層的Lokman，因為將長頭髮紮起，他的髮髻正正頂着阿Dee的敏感部位，又不停郁動，令阿Dee感到十分尷尬，笑言：「他的髮髻連環攻擊我呀！」