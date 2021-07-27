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《今際之國》索妹突傳婚訊　朝比奈彩閃嫁山下健二郎

2021-07-27 列印
■朝比奈彩突宣佈與山下健二郎結婚，令人意外。
■朝比奈彩的泳衣照十分養眼。
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　　有份演出大熱日劇《今際之國的有栖》的模特兒朝比奈彩，昨日突然宣佈婚訊，下嫁人氣組合三代目J Soul Brothers成員山下健二郎，二人未傳過拍拖，亦未合作過，昨日突然傳婚訊令外界感到十分意外。現年27歲的朝比奈彩與36歲山下據指是由朋友介紹下認識，二人秘密拍拖兩年，昨日就公開結婚照宣佈結婚。他們發表共同聲明，稱雙方有很多共通點，今後希望能合力建立幸福快樂的家庭。

　　此外，女星尾野真千子與三代目JSB所屬的事務所LDH的副社長於2017年離婚之後，今年5月與一名居於沖繩的圈外人秘密再婚，據指是一名經營環保公司的社長。



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