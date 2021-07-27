﻿同BTS撞款 巨腩撐爆8萬LV套裝 54歲鄧兆尊變「行走青花瓷」

「祥嫂」洪金梅前年肺癌離世，有傳她留下15億遺產給四名子女，加上之前出售永祥大廈及楚留香物業套現，目前仍手持大幅西貢地皮的長子鄧兆尊，可謂完全唔憂做，近年都只為興趣上吓節目過日辰。繼攞正牌上ViuTV選美真人騷《造美人》目及女後，他又於TVB節目《日日媽媽聲》分享「一王三后」的生活，直言寧「不舉」也不結婚！3條Queen和睦相處，身為「時間管理大師」的兆尊平日都分配好時間陪大家，早前他就難得唧出一啲「Me time」，以一身「BTS同款」LV Monogram夏威夷Look，頂住個「巨腩」獨自現身銅鑼灣攞錶，潮得嚟遠睇仲十足「行走青花瓷」O添！多年來盡享齊人之福的鄧兆尊，早前難得撇甩3位紅顏知己「大婆」Carmen、「二奶」Cherry（車厘子）和「G奶中女」陳小姐，單拖殺落銅鑼灣Shopping。為配合熱辣辣夏天，一身「Amazing Summer韓仔Look」的他，潮着藍白色LV Monogram Watercolor圖案刺繡襯衫，勁撞同色同Pattern滑板短褲；而「臉蛋天才」之稱的男神車銀優，以及該品牌代言人、韓國天團防彈少年團（BTS）早前做直播時，Jin亦有着過同系列的「MULTICOLOR平民版」，不過單計上衣，兆尊嗰件足足貴成10倍，一Set盛惠港幣80,850元，認真富貴！奪命追魂Call返歸當日晚上近7點，《頭條日報》記者見到鄧兆尊從希慎廣場步行至軒尼詩道，並於東方表行領取一隻疑似女裝錶，估計是先前攞咗去維修。進店後即獲兩位職員招呼，一個負責攞錶、一個核對資料，一向鍾意畀Cash的兆尊就在長銀包中，拎出厚厚一疊「大牛」逐張數畀對方，最終放低八張500蚊紙（合共4,000元），然後Check完隻錶再隨手放入右邊褲袋。其間，手腳纖幼的兆尊一側身拗腰收埋個銀包，成個大肚腩即刻現晒形，睇嚟陳小姐都好盡責餵飽另一半。辦完私人事後，兆尊便行回位於灣仔謝斐道的愛巢，火速將自己交番畀陳小姐。唔知係咪伊人急Call呢？沿途他仲不停撳電話覆Message，好Chur吓喎，難怪兆尊都話已虛耗盡啦！採訪：梁志明