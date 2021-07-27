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﻿群星見證為港摘金 麥明詩：想幫張家朗抹汗

2021-07-27 列印
■麥明詩亦有留言向張家朗致謝。
■冠軍級港姐麥明詩貼文，話明「想幫家朗抹汗」！
■阿Sa以張家朗為榮！
■黃宗澤肉緊地收看張家朗出賽直播。
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　　東京奧運會舉行得如火如荼，香港劍擊運動員張家朗昨日順利在男子花劍個人賽四強戰勝出，全港市民紛趕在8時收看他與意大利運動員爭奪金牌的世紀之戰，結果張家朗成功擊敗對手，奪得香港運動史上第二面、回歸後首面奧運會金牌，全城為之興奮紛表祝賀！

　　多位娛圈中人亦有收看張家朗爭金賽事直播，並在社交網分享興奮之情，黃宗澤收看時七情上面，看來緊張過張家朗，並高呼「奧運金牌得主，為你而驕傲，你係我偶像！！」，Do姐（鄭裕玲）則說：「開心到不得了！多謝你！恭喜！」阿Sa（蔡卓妍）和何超蓮等亦送上祝賀，麥明詩除了感謝張家朗為港爭光外，更留言「想幫家朗抹汗」！

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